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"Все відбувається на їхніх очах": Коріков розкритикував роботу МАГАТЕ

13 серпня 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Все відбувається на їхніх очах": Коріков розкритикував роботу МАГАТЕ
Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков. Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні висловили стурбованість щодо дій Росії на території Запорізької атомної електростанції. При цьому ядерні регулятори закликають Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявити більшу рішучість у засудженні цих дій.

Про це повідомив головний спеціаліст з ядерної безпеки України Олег Коріков в ефірі телемарафону.

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Коріков повідомив, що Росія використовувала станцію у військових цілях, нехтуючи українськими ядерними нормами та стандартами.

"МАГАТЕ спостерігає за ситуацією на місці, все відбувається на їхніх очах. Ми очікуємо від них більш рішучого ставлення до цих порушень", — сказав він.

Коріков також звернув увагу на недавній інцидент з енергоблоком №4 на ЗАЕС, коли було порушено систему безпеки. Він стверджує, що одна з радіаційних захисних перешкод була пошкоджена і вода, яка контактує з ядерним паливом, потрапила до системи, призначеної для виробництва електроенергії.

Експерт додав, що після цієї події необхідно було зупинити роботу блоку, і як наслідок, інший блок станції перейшов у режим зниженої активності, споживаючи електроенергію з української мережі. Також станція використовує пару для своїх операційних потреб.

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція наразі функціонує на своєму запасному каналі електроживлення. Це сталося після інциденту з Дніпровською лінією електропередач.

Також ми повідомляли, що росіяни продовжують порушувати усі головні засади ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керівників МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.

 

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