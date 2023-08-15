Росія може готувати провокацію на Курській АЕС: оприлюднено документи

Курська АЕС. Фото: Курская АЭС/ Facebook

Росія планує провокацію на Курській атомній електростанції. Там готуються до евакуації місцевого населення.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Евакуація жителів

"За даними підпілля в Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр. Відповідні документи потрапили у розпорядження Центру національного спротиву", — йдеться у повідомленні.

Росіяни планують евакуювати від 21 до 57 тисяч людей, проте населення області — понад 1 мільйон громадян. Своєю чергою з Курська готують до евакуації 435 тисяч людей. Мова йде про 5% від населення області. Це показує "обраність" тих, хто потрапив до переліку.

З Курська та околиць області людей вивозитимуть до таких населених пунктів:

Желєзногорськ;

Велике Солдатське;

Щигри;

Горшечне.

Документи підготовки евакуації. Фото: Спротив

Документи підготовки евакуації. Фото: Спротив

Документи підготовки евакуації. Фото: Спротив

Чергова провокація

"Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні висловили стурбованість щодо дій Росії на території Запорізької атомної електростанції. При цьому ядерні регулятори закликають Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявити більшу рішучість у засудженні цих дій.