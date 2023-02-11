Россия начала свое большое наступление - у них возникли большие проблемы

РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов
Россия начала свое большое наступление. Впрочем, с ним у них возникли большие проблемы.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
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Заявление Данилова
"С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отбивают. То наступление, которое они планировали, уже постепенно идет", — сказал Данилов и добавил, что это не то наступление, на которое они рассчитывали.
Также Данилов прокомментировал заявление замглавы МИД рф Сергея Вершинина о том, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной "без предварительных условий" с учетом целей рф и сложившейся реальности. Секретарь СНБО отметил, что россияне пытаются реализовать проект "Вторая Украина".
"Что касается предложения этого хлопа из Москвы, то у них сейчас идет проект под названием "Вторая Украина", они реанимируют политтехнологов, которые работали во времена Януковича. Никакой второй Украины не будет, будет единая большая страна", — говорит Данилов.
Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть собственное оружие для уничтожения целей в россии. И ей ничего не помешает это делать.
Также Данилов сказал, что правительство Грузии хочет вернуть себе территории, которые оккупировала рф. В то же время власти страны издеваются над бывшим президентом Михэилом Саакашвили.