Данилов предположил, что рф начнет наступление на Харьковщине и Запорожье

Секретарь СНБО

Российские оккупационные войска готовятся к новому наступлению на Украину. В СНБО считают, что россия попытается сделать это на Запорожском и Харьковском направлении.

Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов в интервью Reuters.

Где рф может начать новое наступление

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, высшему руководству армии рф нужно показать хоть какой-то "результат" к годовщине войны, поэтому вполне ожидаемо, что оккупанты в очередной раз активизируют военные действия против Украины. Данилов говорит, что россияне нанесут новый удар на северо-востоке Харьковской области или на юге Запорожской области.

"Попытки наступления либо на Харьковском, либо на Запорожском направлении, конечно, будут сделаны. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас", — заявил он.

Подготовка к наступлению

Страницы мировых СМИ последние три недели о том, что кремль действительно готовится к новому масштабному вторжению в Украину. Впрочем, аналитики американского Института изучения войны считают, что армия рф получила нереалистические сроки для подготовки. Через несколько недель в Украине начнется весна, которая исключит возможность маневрированной войны.

В ISW вспомнили заявление разведки Великобритании о том, что большое российское наступление на Донбассе должно было начаться уже в начале января 2023 года. Но эта попытка, если она действительно была, обернулась продвижением всего на несколько метров в неделю.

Причиной такой ситуации является отсутствие необходимого количества боеприпасов, так и недостаток нужных для наступления маневровых подразделений.

Ранее же министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина знает о планах кремля относительно нового наступления к годовщине вторжения. Впрочем, у украинских бойцов достаточно техники и сил, чтобы дать отпор врагу.