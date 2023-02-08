Данилов предположил, что рф начнет наступление на Харьковщине и Запорожье

Данилов рассказал, на каких направлениях россия готовится к наступлению
Российские оккупационные войска готовятся к новому наступлению на Украину. В СНБО считают, что россия попытается сделать это на Запорожском и Харьковском направлении.
Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов в интервью Reuters.
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Где рф может начать новое наступление
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, высшему руководству армии рф нужно показать хоть какой-то "результат" к годовщине войны, поэтому вполне ожидаемо, что оккупанты в очередной раз активизируют военные действия против Украины. Данилов говорит, что россияне нанесут новый удар на северо-востоке Харьковской области или на юге Запорожской области.
"Попытки наступления либо на Харьковском, либо на Запорожском направлении, конечно, будут сделаны. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас", — заявил он.
Подготовка к наступлению
Страницы мировых СМИ последние три недели о том, что кремль действительно готовится к новому масштабному вторжению в Украину. Впрочем, аналитики американского Института изучения войны считают, что армия рф получила нереалистические сроки для подготовки. Через несколько недель в Украине начнется весна, которая исключит возможность маневрированной войны.
В ISW вспомнили заявление разведки Великобритании о том, что большое российское наступление на Донбассе должно было начаться уже в начале января 2023 года. Но эта попытка, если она действительно была, обернулась продвижением всего на несколько метров в неделю.
Причиной такой ситуации является отсутствие необходимого количества боеприпасов, так и недостаток нужных для наступления маневровых подразделений.
Ранее же министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина знает о планах кремля относительно нового наступления к годовщине вторжения. Впрочем, у украинских бойцов достаточно техники и сил, чтобы дать отпор врагу.