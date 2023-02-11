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РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов

11 лютого 2023 23:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія почала свій великий наступ - у них виникли великі проблеми
Секретар РНБО Олексій Данілов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія почала свій великий наступ. Втім, із ним у них виникли великі проблеми.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Заява Данілова

"З великим наступом у них великі проблеми. Вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, вже поступово йде", — сказав Данілов і додав що це не той наступ, на який вони розраховували.

Також Данілов прокоментував заяву заступника глави МЗС рф Сергія Вершиніна про те, що росія нібито готова до переговорів з Україною "без попередніх умов" з урахуванням цілей росії та реальності. Секретар РНБО наголосив, що росіяни намагаються реалізувати проєкт "Друга Україна".

"Щодо пропозиції цього хлопа з москви, то у них зараз йде проєкт під назвою "Друга Україна", вони реанімують політтехнологів, які працювали за часів Януковича. Жодної другої України не буде, буде єдина велика країна", каже Данілов.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має власну зброю для знищення цілей у Росії. І їй нічого не завадить це робити.

Також Данілов сказав, що уряд Грузії хоче повернути собі території, які окупувала рф. Водночас влада країни знущається з колишнього президента Міхеїла Саакашвілі.

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