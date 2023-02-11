Росія почала свій великий наступ - у них виникли великі проблеми

РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов
Росія почала свій великий наступ. Втім, із ним у них виникли великі проблеми.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
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Заява Данілова
"З великим наступом у них великі проблеми. Вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, вже поступово йде", — сказав Данілов і додав що це не той наступ, на який вони розраховували.
Також Данілов прокоментував заяву заступника глави МЗС рф Сергія Вершиніна про те, що росія нібито готова до переговорів з Україною "без попередніх умов" з урахуванням цілей росії та реальності. Секретар РНБО наголосив, що росіяни намагаються реалізувати проєкт "Друга Україна".
"Щодо пропозиції цього хлопа з москви, то у них зараз йде проєкт під назвою "Друга Україна", вони реанімують політтехнологів, які працювали за часів Януковича. Жодної другої України не буде, буде єдина велика країна", — каже Данілов.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має власну зброю для знищення цілей у Росії. І їй нічого не завадить це робити.
Також Данілов сказав, що уряд Грузії хоче повернути собі території, які окупувала рф. Водночас влада країни знущається з колишнього президента Міхеїла Саакашвілі.