Резников отрицает нарушения в закупке зимних курток для ВСУ
Министр обороны Алексей Резников отверг информацию о возможных нарушениях при покупке зимней формы для ВСУ. По его словам, полученные куртки соответствуют требованиям и стоят адекватно рыночной цене; военнослужащие не высказали претензий качеству.
Об этом Резников рассказал на пресс-конференции.
Что сказал Резников про закупки зимних курток для ВСУ
Министр сообщил, что 135 тыс. курток уже находятся на военнослужащих, а остальные ожидают своего часа на складах. При этом он подчеркнул, что предложения поставить зимнюю форму за менее чем 80 долларов не поступало, поэтому ссылки на цены в интернете неуместны.
Относительно выбора поставщиков, Резников заявил, что министерство обращалось ко многим компаниям, включая иностранные. Отмечено, что один из них связан с племянником депутата Геннадия Касая. Но Резников подчеркнул, что на тот момент министерству не было возможности углубленно изучать фон поставщиков.
"От них, как и еще от восьми иностранных поставщиков, поступило предложение на электронную почту, и дальше уже департамент. Мне безразлично, какая фамилия у бенефициара, если он реально делает поставку", — добавил он.
Кроме того, Резников призвал к прекращению внутренних разногласий, напомнив об общем враге в лице России.
"Вопрос в министерство обороны: Завезли ли мы летние куртки вместо зимних? Нет, это неправда, мы завезли зимние, по нормальной рыночной цене, которая была тогда и есть сейчас", — сказал Резников.
Напомним, что журналисты выяснили, что одним из владельцев турецкой компании, у которой Минобороны Украины закупило летние куртки по цене зимних, является племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.
Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников готов подать в отставку. К такому заявлению его подтолкнул скандал о покупке зимних курток для защитников по "завышенной цене".