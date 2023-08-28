Резников отрицает нарушения в закупке зимних курток для ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Ми-Україна

Министр обороны Алексей Резников отверг информацию о возможных нарушениях при покупке зимней формы для ВСУ. По его словам, полученные куртки соответствуют требованиям и стоят адекватно рыночной цене; военнослужащие не высказали претензий качеству.

Об этом Резников рассказал на пресс-конференции.

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Министр сообщил, что 135 тыс. курток уже находятся на военнослужащих, а остальные ожидают своего часа на складах. При этом он подчеркнул, что предложения поставить зимнюю форму за менее чем 80 долларов не поступало, поэтому ссылки на цены в интернете неуместны.

Относительно выбора поставщиков, Резников заявил, что министерство обращалось ко многим компаниям, включая иностранные. Отмечено, что один из них связан с племянником депутата Геннадия Касая. Но Резников подчеркнул, что на тот момент министерству не было возможности углубленно изучать фон поставщиков.

"От них, как и еще от восьми иностранных поставщиков, поступило предложение на электронную почту, и дальше уже департамент. Мне безразлично, какая фамилия у бенефициара, если он реально делает поставку", — добавил он.

Кроме того, Резников призвал к прекращению внутренних разногласий, напомнив об общем враге в лице России.

"Вопрос в министерство обороны: Завезли ли мы летние куртки вместо зимних? Нет, это неправда, мы завезли зимние, по нормальной рыночной цене, которая была тогда и есть сейчас", — сказал Резников.

Напомним, что журналисты выяснили, что одним из владельцев турецкой компании, у которой Минобороны Украины закупило летние куртки по цене зимних, является племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников готов подать в отставку. К такому заявлению его подтолкнул скандал о покупке зимних курток для защитников по "завышенной цене".