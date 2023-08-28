Резніков заперечує порушення у закупівлі зимових курток для ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Ми - Україна

Міністр оборони Олексій Резніков відкинув інформацію про можливі порушення при купівлі зимової форми для ЗСУ. За його словами, отримані куртки відповідають вимогам та стоять адекватно ринковій ціні; військовослужбовці не висловили претензій до якості.

Про це Резніков розповів на пресконференції.

Читайте також:

Що сказав Резніков про закупівлю зимових курток для ЗСУ

Міністр повідомив, що 135 тис. курток вже перебувають на військовослужбовців, а решта чекає свого часу на складах. При цьому він підкреслив, що пропозиції поставити зимову форму за 80 доларів не надходило, тому посилання на ціни в інтернеті недоречні.

Щодо вибору постачальників, Резніков заявив, що міністерство зверталося до багатьох компаній, включаючи іноземні. Зазначено, що один із них пов'язаний із племінником депутата Геннадія Касая. Але Резніков наголосив, що на той момент міністерству не було можливості поглиблено вивчати тло постачальників.

"Від них, як і ще від восьми іноземних постачальників, надійшла пропозиція на електронну пошту, і далі вже департамент. Мені байдуже, яке прізвище у бенефіціара, якщо він реально робить постачання", — додав він.

Крім того, Резніков закликав до припинення внутрішніх розбіжностей, нагадавши про спільного ворога в особі Росії.

"Питання до міністерства оборони: Чи завезли ми літні куртки замість зимових? Ні, це неправда, ми завезли зимові за нормальною ринковою ціною, яка була тоді і є зараз", — сказав Резніков.

Нагадаємо, що журналісти з'ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони України закупило літні куртки за ціною зимових , є племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Незабаром міністр оборони України Олексій Рєзніков готовий подати у відставку. До такої заяви його підштовхнув скандал про купівлю зимових курток для захисників за "завищеною ціною".