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Скандал с закупками: Минобороны показало антикоррупционному совету турецкие куртки для ВСУ

28 августа 2023 17:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Скандал с закупками: Минобороны показало антикоррупционному совету турецкие куртки для ВСУ
Куртка, которую принесли антикоррупционному совету. Фото: Громадське
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Скандал с закупкой зимней одежды для ВСУ набирает обороны. Впрочем, стало известно, что Министерство обороны Украины  все-таки купило зимние куртки из Турции. 

Об этом сообщил председатель Общественного совета по вопросам коррупции при Минобороны, Евгений Грушовец в беседе с "Радио Свобода".

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Детали сделки с Турцией

Сообщается, что после возникшего волнения в обществе о покупке одежды для украинских солдат, совет противодействия коррупции при Министерстве обороны организовал встречу с представителями ведомства. Этот орган, представляющий интересы гражданских групп, был создан в свете ранее возникшего инцидента с дорогостоящими яйцами.

Замминистра обороны Денис Шарапов уточнил, что детали сделки с турецкой стороной, освещённые в прессе, были для него неизвестными, так как подобная документация министерству не предоставляется.

Также Шарапов добавил, что в 2022 году процедуры проверки поставщиков не проводились в полной мере. Богдан Хмельницкий, тогдашний руководитель отдела государственных закупок, нес полную ответственность за контракты.

В свою очередь, Совет по вопросам коррупции выразил опасения о том, что Минобороны не провело должной проверки компании-поставщика. В ответ на это из Министерства сообщили, что ранее использовавшийся метод заключения прямых договоров теперь отменен.

ВСУ
Скандал с закупками курток для ВСУ. Фото: Громадське

Минобороны принесло зимние куртки для ВСУ

Во время встречи представители Минобороны продемонстрировали несколько моделей купленной одежды, чтобы доказать её зимний характер. На этикетке куртки, предоставленной общественному совету по коррупционным вопросам после встречи с депутатами, маркером дописано 1908. Однако, исходя из внешнего осмотра, стало ясно, что заменить этикетку без следов невозможно, что подтвердили и представители министерства.

ВСУ
Скандал с закупками курток для ВСУ. Фото: Громадське

В то же время, председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Грушовец подчеркнул, что слухи о том, что куртки были не новыми, не подтвердились. Он также сомневается в том, что можно приобрести качественную зимнюю одежду по названным в прессе ценам.

Также в сообщении указывается, что антикоррупционный совет получит возможность осмотреть склад, где хранится оставшаяся одежда, а также получит информацию о том, в какие войска она была отправлена, чтобы собрать отзывы от военнослужащих.

ВСУ
Скандал с закупками курток для ВСУ. Фото: Громадське

Напомним, что журналисты выяснили, что одним из владельцев турецкой компании, у которой Минобороны Украины закупило летние куртки по цене зимних, является племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Вскоре, министр обороны Украины Алексей Резников готов подать в отставку. К такому заявлению его подтолкнул скандал о покупке зимних курток для защитников по "завышенной цене".

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