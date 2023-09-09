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"Тщательно отработали": военные показали видео боев на Бахмутском направлении

9 сентября 2023 16:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Тщательно отработали": военные показали видео боев на Бахмутском направлении
Уничтожение позиций оккупантов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы штурмовой бригады тщательно отработали позиции российских оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает СтратКом.

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Уничтожение позиций противника

В сообщении говорится, что на Бахмутском направлении диверсионная группа из 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады выявила и успешно обстреляла позиции противника.

"На Бахмутском направлении подразделение аэроразведчиков 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады обнаружило и тщательно отработало по позиции врага", — говорится в сообщении.

На указанном видео мы видим, что украинские защитники сбрасывают снаряды на позиции врага, а потом гремят взрывы. После этого поднимается густой столб дыма.

Напомним, что бойцы ВСУ каждый день уничтожают вражескую военную технику. Так, украинские защитники показали, как уничтожают автомобильную технику врага.

Также мы сообщали, что бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса эффективно уничтожают врага. С помощью FPV-дронов они "минусируют" бронетехнику россиян

 

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