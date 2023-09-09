Украинские защитники показали, как мастерски уничтожают вражескую автомобильную технику
Бойцы ВСУ каждый день уничтожают вражескую военную технику. Так, украинские защитники показали, как уничтожают автомобильную технику врага.
Об этом сообщает СтратКом.
Уничтожение военной техники оккупантов
Сообщается, что отряд "Совы" из 36-й отдельной бригады морской пехоты Николаева имени контрадмирала Михаила Билинского эффективно устраняет противников, использующих автотехнику.
"Подразделение "Совы" николаевских морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского мастерски уничтожает вражескую автомобильную технику", — говорится в сообщении.
На видео видно, как полыхает в огне военная техника россиян. Также видно, как на технику летят боевые снаряды, которые выпускают украинские защитники.
Напомним, что бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса эффективно уничтожают врага. С помощью FPV-дронов они "минусируют" бронетехнику россиян.