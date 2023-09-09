Украинские защитники показали, как мастерски уничтожают вражескую автомобильную технику

Уничтожение автомобильной техники оккупантов. Фото: скриншот

Бойцы ВСУ каждый день уничтожают вражескую военную технику. Так, украинские защитники показали, как уничтожают автомобильную технику врага.

Об этом сообщает СтратКом.

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Уничтожение военной техники оккупантов

Сообщается, что отряд "Совы" из 36-й отдельной бригады морской пехоты Николаева имени контрадмирала Михаила Билинского эффективно устраняет противников, использующих автотехнику.

"Подразделение "Совы" николаевских морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского мастерски уничтожает вражескую автомобильную технику", — говорится в сообщении.

На видео видно, как полыхает в огне военная техника россиян. Также видно, как на технику летят боевые снаряды, которые выпускают украинские защитники.

Напомним, что бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса эффективно уничтожают врага. С помощью FPV-дронов они "минусируют" бронетехнику россиян.