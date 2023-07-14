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Радиационная ситуация в Украине: данные на вечер 14 июля

14 июля 2023 23:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Радіаційний фон в Україні 14 липня
Мужчина измеряет уровень радиации в Чернобыльском лесу. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На вечер 14 июля радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы. Об этом свидетельствуют результаты измерения показателей радиации у атомных станций.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Радиационный фон в Украине 14 июля

Следовательно, измерения радиационного фона проводились в 30-километровой зоне вокруг:

  • Ровенской,
  • Хмельницкой,
  • Запорожской, Южноукраинской атомных станций
  • территориях, загрязненных вследствие Чернобыльской катастрофы.

Полученные показатели находятся в пределах своих среднемесячных величин.

Карта радиационной ситуации 14 июля

Карта радиационной ситуации 14 июля. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;
  • оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;
  • желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;
  • зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;
  • голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;
  • синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;
  • серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Напомним, Министр энергетики Герман Галущенко выразил обеспокоенность возможностью проведения отложенного террористического акта на Запорожской АЭС со стороны России после перехода под контроль Украины. По словам министра, по возвращении станции РФ может на расстоянии организовать там террористическую атаку.

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