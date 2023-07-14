Радіаційна ситуація в Україні: дані на вечір 14 липня
Станом на вечір 14 липня радіаційна ситуація в Україні перебуває в межах норми. Про це свідчать результати вимірювання показників радіації біля атомних станцій.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Радіаційний фон в Україні 14 липня
Відтак, вимірювання радіаційного фону проводилися в 30-кілометровій зоні навколо:
- Рівненської,
- Хмельницької,
- Запорізької, Південноукраїнської атомних станцій
- територіях, які забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Отримані показники перебувають у межах своїх середньомісячних величин.
Карта радіаційної ситуації 14 липня
Умовні позначки на карті:
- червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;
- оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;
- жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;
- зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;
- блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;
- синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;
- сірий колір свідчить про відсутність даних.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко висловив стурбованість можливістю проведення відкладеного терористичного акту на Запорізькій АЕС з боку Росії після переходу під контроль України. За словами міністра, після повернення станції РФ може на відстані організувати там терористичну атаку.