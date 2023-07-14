Радіаційний фон в Україні 14 липня

Чоловік вимірює рівень радіації у Чорнобильському лісі. Фото: Google

Станом на вечір 14 липня радіаційна ситуація в Україні перебуває в межах норми. Про це свідчать результати вимірювання показників радіації біля атомних станцій.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Відтак, вимірювання радіаційного фону проводилися в 30-кілометровій зоні навколо:

Рівненської,

Хмельницької,

Запорізької, Південноукраїнської атомних станцій

територіях, які забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Отримані показники перебувають у межах своїх середньомісячних величин.

Карта радіаційної ситуації 14 липня

Карта радіаційної ситуації 14 липня. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;

— потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год; оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;

— потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год; жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;

— потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год; зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;

— потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год; блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;

— потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год; синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;

колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год; сірий колір свідчить про відсутність даних.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко висловив стурбованість можливістю проведення відкладеного терористичного акту на Запорізькій АЕС з боку Росії після переходу під контроль України. За словами міністра, після повернення станції РФ може на відстані організувати там терористичну атаку.