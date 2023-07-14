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Радіаційна ситуація в Україні: дані на вечір 14 липня

14 липня 2023 23:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Радіаційний фон в Україні 14 липня
Чоловік вимірює рівень радіації у Чорнобильському лісі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Станом на вечір 14 липня радіаційна ситуація в Україні перебуває в межах норми. Про це свідчать результати вимірювання показників радіації біля атомних станцій. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Відтак, вимірювання радіаційного фону проводилися в 30-кілометровій зоні навколо:

  • Рівненської,
  • Хмельницької,
  • Запорізької, Південноукраїнської атомних станцій
  • територіях, які забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Отримані показники перебувають у межах своїх середньомісячних величин.

Карта радіаційної ситуації 14 липня

Карта радіаційної ситуації 14 липня. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;
  • оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;
  • жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;
  • зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;
  • блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;
  • синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;
  • сірий колір свідчить про відсутність даних.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко висловив стурбованість можливістю проведення відкладеного терористичного акту на Запорізькій АЕС з боку Росії після переходу під контроль України. За словами міністра, після повернення станції РФ може на відстані організувати там терористичну атаку.

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