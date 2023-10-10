Назначенный незадолго до войны гендиректор ЗАЭС имел гражданство России, — расследование

Главный инженер ЗАЭС Игорь Мурашов. Фото: Фокус

За неделю до оккупации российскими войсками Запорожской АЭС был назначен Игорь Мурашов генеральным директором станции. Однако, как стало известно, у него было гражданство РФ с 2014 года.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

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Известно, что оккупанты похитили гендиректора 1 октября 2022 года. Тогда об этом сообщил президент ГП "Энергоатом" Петр Котин.

По словам Мурашова, он отказался от сотрудничества с россиянами, после чего его держали несколько дней в плену и "депортировали" в Запорожье.

Сейчас он проживает и работает в украинской столице, дистанционно занимая должность главного инженера ЗАЭС.

Российское гражданство

В свою очередь журналистам издания удалось выяснить, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, мнение Мурашова относительно оккупации части восточных областей и Крыма, могло бы быть иным.

Источники hromadske сообщили, что в 2014 году Игорь Мурашов три раза посещал оккупированный Крым. Благодаря одному из таких путешествий он получил российское гражданство, а именно 23 сентября 2014 года. Расследователям удалось получить выписку о паспорте РФ Мурашова из автоматизированной системы.

Заявление Игоря Мурашова на получение паспорта РФ. Фото: hromadske

"В системе "роспаспорт" сохранилось заявление Мурашова на получение российского паспорта. В нем указана и причина приобретения гражданства. Как говорится в выписке, паспорт выдан на основании статьи 5 несовместимого с международным правом договора "между российской федерацией и Республикой Крым". По этой статье" Россия признавала граждан Украины и лиц без гражданства, которые на момент аннексии постоянно проживали на полуострове своими гражданами", — отмечают в материале.

Выписка из автоматизированной системы "роспаспорт". Фото: hromadske

Однако сейчас этот паспорт недействителен, ведь он не заменил документ в 2021 году, когда ему исполнилось 45 лет.

"Я видел такие ошибки раньше, когда в "роспаспорте" не отражается недействительность паспорта. Это не свидетельствует о том, что документ фальсифицирован", — объяснил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Поэтому недействительность паспорта РФ не означает лишение российского гражданства, несвоевременная замена паспорта наказываться только штрафом.

Что известно об отце Мурашева

Кроме того, уже 24 сентября 2014, на следующий день после того, как Игорю Мурашову выдали паспорт, такой же документ в отделении Севастополя получил и его отец Валерий, родом из Ивано-Франковска, однако сейчас он уже покойный.

Заявление Валерия Мурашова на получение паспорта РФ. Фото: hromadske

Также Валерий через месяц оформил и загранпаспорт, но уже в Москве.

Загранпаспорт Валерия Мурашова (получение). Фото: hromadske

Что говорит Игорь Мурашов

Журналисты встретились с Игорем Мурашовым, чтобы он объяснил эту ситуацию.

По его словам, он знал о том, что его отец оформил для себя гражданство РФ, ведь у него были пророссийские взгляды.

Мурашов говорит, что никогда не видел документов, где есть информация о получении лично им российского паспорта. Он заметил, что это мог сделать его отец, дав за это взятку.

"Мы очень сильно ссорились. В некоторых поездках он кричал, выходил из машины. Я не хочу об этом вспоминать. Мы с женой имели четкую проукраинскую позицию", — объяснил Мурашов.

Реакция Грозева

Однако журналист издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что версия Мурашова маловероятна, ведь документы содержат его биометрию.

Поэтому журналисты передали такую информацию в Службу безопасности Украины.

Напомним, судья Верховного Суда Валентина Симоненко ушла в отставку еще в марте 2023 года. После этого она должна получать пожизненно около 100 тысяч гривен каждый месяц. Тем не менее, она посещала Крым после его оккупации, а ее муж продолжал сотрудничать с адвокатом, которая предала Украину и продолжила работу на временно оккупированном полуострове.