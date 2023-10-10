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Призначений незадовго до війни гендиректор ЗАЕС мав громадянство Росії, — розслідування

10 жовтня 2023 14:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Призначений незадовго до війни гендиректор ЗАЕС мав громадянство Росії, — розслідування
Головний інженер ЗАЕС Ігор Мурашов. Фото: Фокус
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

За тиждень до окупації російськими військами Запорізької АЕС було призначено Ігоря Мурашова генеральним директором станції. Проте, як стало відомо, він мав громадянство РФ з 2014 року.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

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Відомо, що окупанти викрали гендиректора 1 жовтня 2022 року. Тоді про це повідомив президент ДП "Енергоатом" Петро Котін.

За словами Мурашова, він відмовився від співпраці з росіянами, після чого його тримали декілька днів у полоні та "депортували" до Запоріжжя. 

Наразі він проживає та працює в українській столиці, дистанційно обіймаючи посаду головного інженера ЗАЕС.

Російське громадянство

Своєю чергою журналістам видання вдалося з'ясувати, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, думка Мурашова щодо окупації частини східних областей та Криму, могла б бути іншою.

Джерела hromadske повідомили, що у 2014 році Ігор Мурашов три рази відвідував окупований Крим. Завдяки одній із таких подорожей, він отримав російське громадянство, а саме 23 вересня 2014 року. Розслідувачам вдалося отримати витяг про паспорт РФ Мурашова з автоматизованої системи.

громадянство РФ гендиректора ЗАЕС
Заява Ігоря Мурашова на отримання паспорта РФ. Фото: hromadske

"У системі "роспаспорт" збереглася заява Мурашова на отримання російського паспорта. У ній вказана й причина набуття громадянства. Як ідеться у витягу, паспорт виданий на підставі статті 5 несумісного з міжнародним правом договору "між російською федерацією та Республікою Крим". За цією статтею Росія визнавала громадян України та осіб без громадянства, які на момент анексії постійно проживали на півострові, своїми громадянами", — зазначають у матеріалі.

громадянство РФ гендиректора ЗАЕС
Витяг з автоматизованої системи "роспаспорт". Фото: hromadske

Проте зараз цей паспорт є недійсним, адже він не замінив документ у 2021 році, коли йому виповнилося 45 років. 

"Я бачив такі помилки раніше, коли в "роспаспорті" не відображається недійсність паспорта. Це не свідчить про те, що документ фальсифікований", — пояснив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Тому недійсність паспорта РФ не означає позбавлення російського громадянства, невчасна заміна паспорта карається тільки штрафом.

Що відомо про батька Мурашова

Крім того, вже 24 вересня 2014 року, на наступний день після того, як Ігорю Мурашову видали паспорт, такий ж документ у відділенні Севастополя отримав і його батько Валерій, родом з Івано-Франківська, проте наразі він вже покійний.

громадянство РФ гендиректора ЗАЕС
Заява Валерія Мурашова на отримання паспорта РФ. Фото: hromadske

Також Валерій через місяць оформив і закордонний паспорт, проте вже у Москві.

громадянство РФ гендиректора ЗАЕС
Закордонний паспорт Валерія Мурашова (отримання). Фото: hromadske

Що каже Ігор Мурашов

Журналісти зустрілися з Ігорем Мурашовим, аби він пояснив цю ситуацію.

За його словами, він знав про те, що його батько оформив для себе громадянство РФ, адже мав проросійські погляди. 

Мурашов каже, що ніколи не бачив документів, де є інформація про отримання особисто ним російського паспорта. Він зауважив, що це міг зробити його батько, давши за це хабар.

"Ми дуже сильно сварилися. У деяких поїздках він кричав, виходив з машини. Я не хочу про це згадувати. Ми з дружиною мали чітку проукраїнську позицію", — пояснив Мурашов.

Реакція Грозєва

Проте журналіст видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що версія Мурашова є малоймовірною, адже документи містять його біометрію.

Тому журналісти передали таку інформацію до Служби безпеки України. 

Нагадаємо, суддя Верховного Суду Валентина Сімоненко пішла у відставку ще в березні 2023 року. Після цього вона має пожиттєво отримувати біля 100 тисяч гривень кожного місяця. Проте вона відвідувала Крим після його окупації, а її чоловік продовжував співпрацювати з адвокаткою, яка зрадила Україну та продовжила роботу на тимчасово окупованому півострові. 

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