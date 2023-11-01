Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Пограничники уничтожают технику противника — МВД показало уникальные кадры arrow

Пограничники уничтожают технику противника — МВД показало уникальные кадры

1 ноября 2023 15:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Пограничники уничтожают технику противника — МВД показало уникальные кадры
Попадание в русский танк. Фото: Скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

МВД Украины опубликовало уникальные кадры выполнения задач разведывательного отряда бригады пограничников. ВСУ удалось уничтожить российский танк и бронетранспортер.

Об этом сообщил в своем телеграмме Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Читайте также:

Уничтожение российской техники

"Есть, попал четко в нее (МТЛБ)", — после удачного попадания сказал один из военнослужащих.

На видео видно, как сведенный разведывательный отряд бригады пограничников "минуснул" танк и МТЛБ противника.

"Кадры, которые хочется пересматривать неоднократно: "Стальная граница" уверенно уничтожает врага. "Гвардия наступления" в действии", — написал Игорь Клименко.

Попадание в МТЛБ
Попадание в МТБ. Фото: скриншот с видео МВД

Напомним, украинские военные из Главного управления разведки Минобороны, сотрудничая с представителями ССО и спецназом им. Ивана Богуна, уничтожили дорогостоящую единицу российской техники. Защитники обнаружили и обезвредили российскую радиостанцию 48Я6-К1 "Подлет".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме