Пограничники уничтожают технику противника — МВД показало уникальные кадры

Попадание в русский танк. Фото: Скриншот с видео

МВД Украины опубликовало уникальные кадры выполнения задач разведывательного отряда бригады пограничников. ВСУ удалось уничтожить российский танк и бронетранспортер.

Об этом сообщил в своем телеграмме Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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"Есть, попал четко в нее (МТЛБ)", — после удачного попадания сказал один из военнослужащих.

На видео видно, как сведенный разведывательный отряд бригады пограничников "минуснул" танк и МТЛБ противника.

"Кадры, которые хочется пересматривать неоднократно: "Стальная граница" уверенно уничтожает врага. "Гвардия наступления" в действии", — написал Игорь Клименко.

Попадание в МТБ. Фото: скриншот с видео МВД

Напомним, украинские военные из Главного управления разведки Минобороны, сотрудничая с представителями ССО и спецназом им. Ивана Богуна, уничтожили дорогостоящую единицу российской техники. Защитники обнаружили и обезвредили российскую радиостанцию 48Я6-К1 "Подлет".