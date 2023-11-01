Пограничники уничтожают технику противника — МВД показало уникальные кадры
МВД Украины опубликовало уникальные кадры выполнения задач разведывательного отряда бригады пограничников. ВСУ удалось уничтожить российский танк и бронетранспортер.
Об этом сообщил в своем телеграмме Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Уничтожение российской техники
"Есть, попал четко в нее (МТЛБ)", — после удачного попадания сказал один из военнослужащих.
На видео видно, как сведенный разведывательный отряд бригады пограничников "минуснул" танк и МТЛБ противника.
"Кадры, которые хочется пересматривать неоднократно: "Стальная граница" уверенно уничтожает врага. "Гвардия наступления" в действии", — написал Игорь Клименко.
Напомним, украинские военные из Главного управления разведки Минобороны, сотрудничая с представителями ССО и спецназом им. Ивана Богуна, уничтожили дорогостоящую единицу российской техники. Защитники обнаружили и обезвредили российскую радиостанцию 48Я6-К1 "Подлет".
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