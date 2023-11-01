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Прикордонники знищиють техніку противника — МВС показало унікальні кадри

1 листопада 2023 15:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прикордонники знищиють техніку противника — МВС показало унікальні кадри
Влучання у російський танк. Фото: Скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

МВС України опублікувало унікальні кадри виконання завдань розвідувального загону бригади прикордонників. ЗСУ вдалося знищити російський танк та бронетранспортер.

Про це повідомив у своєму Телеграм Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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"Є, попав чітко в неї (МТЛБ)", — після вдалого влучання сказав один із військовослужбовців.

На відео видно як зведений розвідувальний загон бригади прикордонників "мінуснув" танк та МТЛБ противника. 

"Кадри, які хочеться передивлятися неодноразово: "Сталевий кордон" впевнено знищує ворога. "Гвардія наступу" в дії", — написав Ігор Клименко.

Влучання у МТЛБ
Влучання у МТЛБ. Фото: скриншот з відео МВС

Нагадаємо, українські військові з Головного управління розвідки Міноборони, співпрацюючи з представниками СЗГ та спецназом ім. Івана Богуна, знищили дорогу одиницю російської техніки. Захисники виявили та знешкодили російську радіостанцію 48Я6-К1 "Підліт".

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