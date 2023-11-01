Прикордонники знищиють техніку противника — МВС показало унікальні кадри

Влучання у російський танк. Фото: Скриншот з відео

МВС України опублікувало унікальні кадри виконання завдань розвідувального загону бригади прикордонників. ЗСУ вдалося знищити російський танк та бронетранспортер.

Про це повідомив у своєму Телеграм Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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"Є, попав чітко в неї (МТЛБ)", — після вдалого влучання сказав один із військовослужбовців.

На відео видно як зведений розвідувальний загон бригади прикордонників "мінуснув" танк та МТЛБ противника.

"Кадри, які хочеться передивлятися неодноразово: "Сталевий кордон" впевнено знищує ворога. "Гвардія наступу" в дії", — написав Ігор Клименко.

Влучання у МТЛБ. Фото: скриншот з відео МВС

Нагадаємо, українські військові з Головного управління розвідки Міноборони, співпрацюючи з представниками СЗГ та спецназом ім. Івана Богуна, знищили дорогу одиницю російської техніки. Захисники виявили та знешкодили російську радіостанцію 48Я6-К1 "Підліт".