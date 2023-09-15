Нужно наращивать вооружение: в Воздушных силах ВСУ рассказали про борьбу с "шахедами"
Воздушные силы Украины активизировали меры по сдерживанию российских дронов. Их тактика отражения атак становится все более продвинутой после каждой попытки противника.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
ВСУ борется с "шахедами"
Игнат уточнил, что усиление потенциала в этой области направлено на противодействие беспилотникам модели "Шахед". Возможность выявления дронов с помощью радиолокационных систем и последующего уничтожения их с использованием зенитных орудий или крупнокалиберных пулеметов остается в приоритете.
"Нам нужно наращивать то вооружение, которое может уничтожать "Шахеды". Имея локатор, имея радиолокационное сопровождение цели, таким образом, в автоматическом режиме зенитные пушки или крупнокалиберные пулеметы смогут эффективно уничтожать его", — сказал он.
Он подчеркнул, что мобильные огневые подразделения наиболее эффективны в борьбе с данными дронами, в то время как антиракетные отряды успешно справляются с суицидальными беспилотниками.
Юрий Игнат также отметил, что Россия увеличивает выпуск дронов, планируя расширить свои производственные мощности. В ответ на это, Украина также усиливает свои возможности в данном направлении, осознавая опасность и потенциальный ущерб от такого вооружения.
"Когда дрон, оснащенный взрывчаткой, поражает критически важную цель, последствия могут быть катастрофическими. Поэтому мы усиленно работаем над методами его обнаружения и уничтожения в любое время суток. Противник, без сомнений, знает наши намерения и стратегии", — завершил свою речь Игнат.
Напомним, что 14 сентября вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.