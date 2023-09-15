Нужно наращивать вооружение: в Воздушных силах ВСУ рассказали про борьбу с "шахедами"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Медіацентр

Воздушные силы Украины активизировали меры по сдерживанию российских дронов. Их тактика отражения атак становится все более продвинутой после каждой попытки противника.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат уточнил, что усиление потенциала в этой области направлено на противодействие беспилотникам модели "Шахед". Возможность выявления дронов с помощью радиолокационных систем и последующего уничтожения их с использованием зенитных орудий или крупнокалиберных пулеметов остается в приоритете.

"Нам нужно наращивать то вооружение, которое может уничтожать "Шахеды". Имея локатор, имея радиолокационное сопровождение цели, таким образом, в автоматическом режиме зенитные пушки или крупнокалиберные пулеметы смогут эффективно уничтожать его", — сказал он.

Он подчеркнул, что мобильные огневые подразделения наиболее эффективны в борьбе с данными дронами, в то время как антиракетные отряды успешно справляются с суицидальными беспилотниками.

Юрий Игнат также отметил, что Россия увеличивает выпуск дронов, планируя расширить свои производственные мощности. В ответ на это, Украина также усиливает свои возможности в данном направлении, осознавая опасность и потенциальный ущерб от такого вооружения.

"Когда дрон, оснащенный взрывчаткой, поражает критически важную цель, последствия могут быть катастрофическими. Поэтому мы усиленно работаем над методами его обнаружения и уничтожения в любое время суток. Противник, без сомнений, знает наши намерения и стратегии", — завершил свою речь Игнат.

Напомним, что 14 сентября вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.