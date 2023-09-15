Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Нужно наращивать вооружение: в Воздушных силах ВСУ рассказали про борьбу с "шахедами" arrow

Нужно наращивать вооружение: в Воздушных силах ВСУ рассказали про борьбу с "шахедами"

15 сентября 2023 18:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нужно наращивать вооружение: в Воздушных силах ВСУ рассказали про борьбу с "шахедами"
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Медіацентр
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Воздушные силы Украины активизировали меры по сдерживанию российских дронов. Их тактика отражения атак становится все более продвинутой после каждой попытки противника.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

ВСУ борется с "шахедами"

Игнат уточнил, что усиление потенциала в этой области направлено на противодействие беспилотникам модели "Шахед". Возможность выявления дронов с помощью радиолокационных систем и последующего уничтожения их с использованием зенитных орудий или крупнокалиберных пулеметов остается в приоритете.

"Нам нужно наращивать то вооружение, которое может уничтожать "Шахеды". Имея локатор, имея радиолокационное сопровождение цели, таким образом, в автоматическом режиме зенитные пушки или крупнокалиберные пулеметы смогут эффективно уничтожать его", — сказал он.

Он подчеркнул, что мобильные огневые подразделения наиболее эффективны в борьбе с данными дронами, в то время как антиракетные отряды успешно справляются с суицидальными беспилотниками.

Юрий Игнат также отметил, что Россия увеличивает выпуск дронов, планируя расширить свои производственные мощности. В ответ на это, Украина также усиливает свои возможности в данном направлении, осознавая опасность и потенциальный ущерб от такого вооружения.

"Когда дрон, оснащенный взрывчаткой, поражает критически важную цель, последствия могут быть катастрофическими. Поэтому мы усиленно работаем над методами его обнаружения и уничтожения в любое время суток. Противник, без сомнений, знает наши намерения и стратегии", — завершил свою речь Игнат.

Напомним, что 14 сентября вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз