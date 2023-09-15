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Потрібно нарощувати озброєння: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про боротьбу із "шахедами"

15 вересня 2023 18:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Потрібно нарощувати озброєння: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про боротьбу із "шахедами"
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Повітряні сили України активізували заходи щодо стримування російських дронів. Їхня тактика відбиття атак стає все більш просунутою після кожної спроби противника.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат уточнив, що посилення потенціалу у цій галузі спрямоване на протидію безпілотникам моделі "Шахед". Можливість виявлення дронів за допомогою радіолокаційних систем та подальшого знищення їх з використанням зенітних знарядь або великокаліберних кулеметів залишається у пріоритеті.

"Нам потрібно нарощувати те озброєння, яке може знищувати "Шахеди". Маючи локатор, маючи радіолокаційний супровід мети, таким чином, в автоматичному режимі зенітні гармати або великокаліберні кулемети зможуть ефективно знищувати його", — сказав він.

Він підкреслив, що мобільні вогневі підрозділи найбільш ефективні у боротьбі з цими дронами, тоді як антиракетні загони успішно справляються із суїцидальними безпілотниками.

Юрій Ігнат також зазначив, що Росія збільшує випуск дронів, плануючи розширити свої виробничі потужності. У відповідь на це Україна також посилює свої можливості в цьому напрямку, усвідомлюючи небезпеку та потенційну шкоду від такого озброєння.

"Коли дрон, оснащений вибухівкою, вражає критично важливу мету, наслідки можуть бути катастрофічними. Тому ми посилено працюємо над методами його виявлення та знищення у будь-який час доби. Противник, без сумніву, знає наші наміри та стратегії", завершив свою промову Ігнат.

Нагадаємо, що 14 вересня віцепрем'єр України з питань інновацій, науки, технологій та освіти — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився відеозаписом, який демонструє момент нападу українського морського БпЛА на російське військове судно. За словами міністра, працюють українські технології.

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