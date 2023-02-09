Подоляк сообщил, что рф уже начала наступление в Донецкой и Луганской областях

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что армия рф уже начала свое наступление. Масштабные боевые действия уже идут в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Подоляк сообщил в рамках выступления на телеканале.

Заявление Подоляка

"В Донецкой и Луганской областях идут масштабные боевые действия. Все ждали наступления — это и есть то самое наступление. Оно уже началось", — отметил советник главы ОП.

По словам Подоляка, это и есть то самое наступление. Более того, оно и не заканчивалось. Советник сказал, что россия усиливает армию количеством людей, которых отправляет на смерть.

Напомним, что российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Отмечается, что темп российских операций вдоль линии Сватово — Кременная на западе Луганской области заметно вырос в течение последней недели. Российские источники широко сообщают, что войска рф атакуют украинские оборонные рубежи и незначительно продвигаются вдоль границы Харьков — Луганская область, в частности к северо-западу от Сватового возле Купянска и к западу от Кременной.