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Оккупанты начали большое наступление на Луганщине, — ISW

9 февраля 2023 07:21
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россия начала большое наступление в Луганской области: отчет ISW 9 февраля
Оккупанты начали наступление в Луганской области
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Наступление россиян в Луганской области

Отмечается, что темп российских операций вдоль линии Сватово — Кременная на западе Луганской области заметно вырос в течение последней недели. Российские источники широко сообщают, что войска рф атакуют украинские оборонные рубежи и незначительно продвигаются вдоль границы Харьков — Луганская область, в частности к северо-западу от Сватового возле Купянска и к западу от Кременной.

Геолокационные кадры боевых действий подтвердили движение россиян в районе Двухлетнего к северо-западу от Сватового. Кроме того, российское военное командование, похоже, полностью привлекло части нескольких дивизий к наступательным операциям вдоль линии Сватово — Кременной.

"Привлечение значительных частей по крайней мере трех основных российских дивизий в наступательные операции в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы пока мешают российским силам получить значительные успехи", — говорят аналитики.

Окно возможностей для украинской армии

Они отметили, что хотя российские силы в Луганской области сейчас имеют инициативу, наступление может прийти к окончательной кульминации вдоль Сватово — Кременной линии без достижения захвата всей Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация, вероятно, даст окно возможностей для украинских сил, чтобы использовать их в собственном контрнаступлении", — считают аналитики.

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что на севере Луганской области российские оккупационные войска наиболее активно наступают в районе Кременной.

По его словам, россияне на этом участке фронта наступают каждый день практически непрерывно. При этом, как отметил Гайдай, оккупанты пытаются атаковать позиции Сил обороны Украины небольшими силами до взвода.

Похожая ситуация, по словам Гайдая, наблюдается и в районах Сватового и Белогоровки. Впрочем, заверил глава военной администрации Луганщины, украинская армия дает уверенный отпор всем наступательным попыткам оккупантов.

Также Сергей Гайдай отмечал, что на территории Луганской области фиксируется увеличение военной техники российской армии.

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