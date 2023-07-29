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Окупанти перевели п’ятий енергоблок ЗАЕС у холодний зупин, — МАГАТЕ

29 липня 2023 18:59
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Окупанти перевели п’ятий енергоблок ЗАЕС у холодний зупин, — МАГАТЕ
Вигляд на Запорізьку АЕС. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти, які перебувають на Запорізькій АЕС, охолодили п’ятий енергоблок  після переведення в гарячий зупин четвертого енергоблока. Росіяни заявили, що зробили це через "ремонтні роботи".

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

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П’ятий енергоблок ЗАЕС перевели у холодний зупин

Як відомо, окупанти заявили, що вирішили перевести п'ятий енергоблок на ЗАЕС у холодний зупин через ремонтні роботи. Це сталося через три дні після того, як росіяни перевели четвертий енергоблок з холодного стану в гарячий.

"Тепер пара з четвертого енергоблока використовується для очищення стічних вод. Інші реактори — в режимі холодного зупину", — йдеться  у повідомленні. 

Експерти МАГАТЕ на майданчику заохочували ЗАЕС досліджувати всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла замість вироблення необхідної пари, що дозволило б перевести всі блоки в стан холодної зупинки. 

У звіті наголошується, що вчора, 28 липня, команда МАГАТЕ відвідала реакторний блок №5, де оглянула корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. Команда зазначила, що все обладнання, здається, було в нормальному стані. Під час візиту не було жодних обмежень, і команда не помітила жодних мін чи вибухівки.

Нагадаємо, нещодавно голова Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що всі українські працівники на Запорізькій АЕС відмовилися від виконання наказу про переведення в гарячий стан енергоблока №4. До цього вчинку українці непричетні. 

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