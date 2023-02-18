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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря: что известно

18 февраля 2023 14:11
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Вероятно, это реакция страны на будущие учения США и Южной Кореи
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

КНДР снова запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Примечательно, что это произошло после того, как Пхеньян предупредил о решительном ответе на будущие военные учения США и Южной Кореи.

Об этом пишет международное агентство Reuters.

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В свою очередь, власти Японии заявили, что ракета упала в водах исключительной экономической зоны Японии более чем через час после запуска. Это свидетельствует о том, что это была одна из самых больших ракет Северной Кореи.

Как сообщают южнокорейские военные, новый пуск ракеты дальнего радиуса действия был произведен из района Сунан вблизи Пхеньяна. Отметим, что в Сунане находится международный аэропорт Пхеньяна, где Северная Корея провела большинство своих недавних испытаний.

Известно, что программы КНДР по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, однако страна убеждает, что эти разработки необходимы для противодействия "враждебной политике" Вашингтона и его союзников.

Напомним, накануне мы писали, что Южная Корея в новой программе обороны страны на следующие два года назвала КНДР "врагом".

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