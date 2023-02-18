КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря

Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря: що відомо
КНДР знову запустила балістичну ракету великої дальності у бік Японського моря. Примітно, що це сталося після того, як Пхеньян попередив про рішучу відповідь на майбутні військові навчання США та Південної Кореї.
Про це пише міжнародне агентство Reuters.
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Своєю чергою, влада Японії заявила, що ракета впала у водах виключної економічної зони Японії більш ніж через годину після запуску. Це свідчить про те, що це була одна з найбільших ракет Північної Кореї.
Як повідомляють південнокорейські військові, новий пуск ракети дальнього радіуса дії був здійснений з району Сунан поблизу Пхеньяна. Зазначимо, що у Сунані розташований міжнародний аеропорт Пхеньяна, де Північна Корея провела більшість своїх нещодавніх випробувань.
Відомо, що програми КНДР з розробки балістичних ракет і ядерної зброї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, однак країна переконує, що ці розробки необхідні їй для протидії "ворожій політиці" Вашингтона і його союзників.
Нагадаємо, напередодні ми писали, що Південна Корея у новій програмі оборони країни на наступні два роки назвала КНДР "ворогом".