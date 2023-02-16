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Після шести років миру: Південна Корея знову називає КНДР "ворогом"

16 лютого 2023 13:45
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Південна Корея назвала КНДР ворогом у новій програмі оборони країни
Лідер КНДР Кім Чен Ин
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Південна Корея у новій програмі оборони країни на наступні два роки назвала КНДР "ворогом". Це сталося на тлі загострення відносин між двома країнами.

Про це інформує видання Associated Press.

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У чому причина

Так, у заяві Південної Кореї йдеться, що КНДР постійно нарощує ядерний арсенал, що країна не може бути осторонь.

"Північна Корея не відмовляється від своїх ядерних бомб і становить для нас постійну воєнну загрозу, тому уряд та армія Північної Кореї... є нашим ворогом", — наголосили у відомстві.

Окрім того, у документі зазначається, що КНДР ухвалила закон, який дозволяє їй превентивне застосування ядерної зброї. Також, північнокорейський лідер Кім Чен Ин у грудні назвав Південну Корею "безперечним ворогом".

Згідно з програмою оборони Південної Кореї, серед основних цілей її оборонної політики у наступні два роки є підготовка до загроз та потенційного вторгнення Північної Кореї, стримування війни на Корейському півострові та сприяння мирному обʼєднанню Кореї в майбутньому.

Варто зазначити, що протягом шести минулих років Південна Корея вказувала у своєму оборонному документі, що "вважає ворогом будь-яку силу, яка загрожує її суверенітету, території, народу та майну". КНДР при цьому не згадувалася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що КНДР планує відправити на окуповані території Донбасу власних солдатів та поліцейських. Все це нібито заради "відбудови".

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