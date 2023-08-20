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Партизаны заметили грузовые корабли РФ с военной техникой у Крымского моста

20 августа 2023 10:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Партизаны заметили грузовые корабли РФ с военной техникой у Крымского моста
Грузовой корабль РФ у Крымского моста. Фото: t.me/atesh_ru
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "АТЕШ" ведет наблюдение за Крымским мостом. Агенты заметили грузовые корабли российских оккупантов, которые могут перевозить военную технику.

Об этом сообщает "АТЕШ".

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Агенту движения "АТЕШ" удалось увидеть возле Крымского моста пять грузовых кораблей РФ. Вероятно, они перевозят военную технику и снаряжение.

"Наши агенты действуют по всему Крыму, и мы продолжим мониторить передвижения рашистов. Техника не должна доехать до фронта!" — говорится в сообщении.

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Грузовые корабли РФ возле Крымского моста. Фото: t.me/atesh_ua
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Грузовые корабли РФ возле Крымского моста. Фото: t.me/atesh_ua
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Грузовые корабли РФ возле Крымского моста. Фото: t.me/atesh_ua
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Грузовые корабли РФ возле Крымского моста. Фото: t.me/atesh_ua
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Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко рассказал, каким оружием Украина может полностью уничтожить Крымский мост. По его словам, для этого требуются немецкие крылатые ракеты TAURUS.

Также мы писали, что в Службе безопасности Украины рассказали, как впервые подорвали Крымский мост в октябре 2022 года. Там заявили, что для атаки на незаконный объект "прошли семь кругов ада".

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