Партизани помітили вантажні кораблі РФ з військовою технікою біля Кримського моста

Вантажний корабель РФ біля Кримського моста. Фото: t.me/atesh_ua

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" веде спостереження за Кримським мостом. Агенти помітили вантажні кораблі російських окупантів, які можуть перевозити військову техніку.

Про це повідомляє "АТЕШ".

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Агенту руху "АТЕШ" вдалося побачити біля Кримського моста п'ять вантажних кораблів РФ. Ймовірно, вони перевозять військову техніку та спорядження.

"Наші агенти діють по всьому Криму, і ми продовжимо моніторити пересування рашистів. Техніка не повинна доїхати до фронту!" — йдеться в повідомленні.

Вантажні кораблі РФ біля Кримського моста. Фото: t.me/atesh_ua

Вантажні кораблі РФ біля Кримського моста. Фото: t.me/atesh_ua

Вантажні кораблі РФ біля Кримського моста. Фото: t.me/atesh_ua

Вантажний корабель РФ біля Кримського моста. Фото: t.me/atesh_ua

Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко розповів, якою зброєю Україна може повністю знищити Кримський міст. За його словами, для цього потрібні німецькі крилаті ракети TAURUS.

Також ми писали, що у Службі безпеки України розповіли, як вперше підірвали Кримський міст у жовтні 2022 року. Там заявили, що для атаки на незаконний об'єкт "пройшли сім кіл пекла".