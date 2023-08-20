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Партизани помітили вантажні кораблі РФ з військовою технікою біля Кримського моста

20 серпня 2023 10:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Партизани помітили вантажні кораблі РФ з військовою технікою біля Кримського моста
Вантажний корабель РФ біля Кримського моста. Фото: t.me/atesh_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" веде спостереження за Кримським мостом. Агенти помітили вантажні кораблі російських окупантів, які можуть перевозити військову техніку.

Про це повідомляє "АТЕШ".

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Агенту руху "АТЕШ" вдалося побачити біля Кримського моста п'ять вантажних кораблів РФ. Ймовірно, вони перевозять військову техніку та спорядження.

"Наші агенти діють по всьому Криму, і ми продовжимо моніторити пересування рашистів. Техніка не повинна доїхати до фронту!" — йдеться в повідомленні.

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Вантажні кораблі РФ біля Кримського моста. Фото: t.me/atesh_ua
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Вантажні кораблі РФ біля Кримського моста. Фото: t.me/atesh_ua
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Вантажні кораблі РФ біля Кримського моста. Фото: t.me/atesh_ua
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Вантажний корабель РФ біля Кримського моста. Фото: t.me/atesh_ua
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Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко розповів, якою зброєю Україна може повністю знищити Кримський міст. За його словами, для цього потрібні німецькі крилаті ракети TAURUS.

Також ми писали, що у Службі безпеки України розповіли, як вперше підірвали Кримський міст у жовтні 2022 року. Там заявили, що для атаки на незаконний об'єкт "пройшли сім кіл пекла".

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