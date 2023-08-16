СБУ розкрила подробиці виробництва морських дронів, які атакували Кримський міст

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Служба безпеки України створила особливі морські безпілотники, виробництво яких здійснюється у підземних майстернях у межах країни. Саме такими дронами був атакований Кримський міст.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

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Виготовлення власних дронів

Малюк зазначив, що створення цих дронів — виключно ініціатива СБУ, без втручання приватних фірм. У процесі роботи над ними брали участь фахівці з цивільного сектору, зокрема інженери та IT-експерти. Він наголосив, що місце виготовлення дронів приховано під землею.

"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки та реалізації у нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", — сказав він.

Також, за даними керівника СБУ, саме ці українські безпілотники завдавали ударів Кримським мостом у липні 2023 року і також атакували корабель "Оленегорський гірник" і танкер SIG.

Дрони, націлені на міст, були названі "Морське маля" (SeaBaby) і важать до 850 кг, тоді як ті, що атакували кораблі, важать 450 кг.

Малюк запевнив, що дії СБУ повністю відповідають законодавству і закордонні країни не мали до них відношення.

Нагадаємо, що Служба безпеки України опублікувала відеоматеріали про використання морського дрона у нападі на Кримський міст 17 липня. При цьому у спецслужбі попередили про можливість подальших атак такого роду.

Також ми повідомляли, що незаконно збудований Кримський міст продовжує працювати після обстрілів, але неповноцінно. Росіяни терміново посилили його охорону.

Крім того, удари по Кримському мосту — це удари по репутації Путіна. Тому, щоб не нашкодити йому, російська пропаганда намагається нівелювати чи скомпрометувати таку інформацію.