Парламент Швеции поддержал предложение о передаче нового пакета военной помощи для Украины
Сегодня, 23 марта, парламент Швеции поддержал предложение правительства по передаче Украине нового пакета военной помощи. Он оценивается в 630 миллионов долларов.
Об этом сообщает Риксдаг.
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В заявлении говорится, что будет внесена дополнительная поправка в бюджет этого года.
Украина получит танки, самоходные артиллерийские установки, Archer, HAWK и боеприпасы.
"Кроме того, правительство может принять решение о продаже Великобритании 14 пушек артиллерийского типа Archer, поскольку ранее страна передала артиллерийские пушки Украине", — говорится в сообщении.
Кроме восьми танков Archer и десяти Leopard 2, Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.
Напомним, 22 марта парламент Швеции одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО.
Также мы писали, что правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2. Эта помощь предоставляется для подготовки к предстоящему контрнаступлению ВСУ.
Добавим, правительство Королевства Швеция приняло решение о предоставлении дополнительной помощи Украине. 30 млн долларов будет выделено Фонду энергетической поддержки нашей страны.