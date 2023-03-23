Парламент Швеции поддержал предложение о передаче нового пакета военной помощи для Украины

САУ Archer

Сегодня, 23 марта, парламент Швеции поддержал предложение правительства по передаче Украине нового пакета военной помощи. Он оценивается в 630 миллионов долларов.

Об этом сообщает Риксдаг.

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В заявлении говорится, что будет внесена дополнительная поправка в бюджет этого года.

Украина получит танки, самоходные артиллерийские установки, Archer, HAWK и боеприпасы.

"Кроме того, правительство может принять решение о продаже Великобритании 14 пушек артиллерийского типа Archer, поскольку ранее страна передала артиллерийские пушки Украине", — говорится в сообщении.

Кроме восьми танков Archer и десяти Leopard 2, Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.

Напомним, 22 марта парламент Швеции одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО.

Также мы писали, что правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2. Эта помощь предоставляется для подготовки к предстоящему контрнаступлению ВСУ.

Добавим, правительство Королевства Швеция приняло решение о предоставлении дополнительной помощи Украине. 30 млн долларов будет выделено Фонду энергетической поддержки нашей страны.