Парламент Швеції підтримав пропозицію щодо передачі нового пакету військової допомоги для України

САУ Archer

Сьогодні, 23 березня, парламент Швеції підтримав пропозицію уряду щодо передачі Україні нового пакету військової допомоги. Він оцінюється в 630 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Риксдаг.

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У заяві йдеться, що буде внесена додаткова поправка у бюджет цього року.

Україна отримає танки, самохідні артилерійські установки Archer, HAWK та боєприпаси.

"Крім того, уряд може ухвалити рішення про продаж Великобританії 14 гармат артилерійських типу Archer, оскільки раніше країна передала артилерійські гармати Україні", — йдеться у повідомленні.

Окрім восьми танків Archer і десяти Leopard 2, Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.

Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції схвалив законодавство, яке необхідне для вступу країни в НАТО.

Також ми писали, що уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2. Ця допомога надається для підготовки до майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Додамо, уряд Королівства Швеція ухвалив рішення про надання додаткової допомоги Україні. 30 млн доларів буде виділено Фонду енергетичної підтримки нашої країни.