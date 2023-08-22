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Оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить Керченский мост

22 августа 2023 19:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить Керченский мост
Керченский мост. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщило о действиях российских властей, которые пытаются укрепить безопасность Керченского моста, связывающего Крым с Россией. Так, оккупанты затапливают паромы в прилегающем районе.

Об этом сообщает ГУР.

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Сообщается, что российские силы планируют затопить по меньшей мере шесть судов вблизи моста. Эта мера предположительно призвана создать барьер, чтобы предотвратить возможные атаки морских беспилотников со стороны Украины.

В ГУР напомнили, что Керченский мост является законной военной целью для украинских войск и играет ключевую роль в логистике российских вооруженных сил в регионе. Последние атаки на мост вызвали серьезные проблемы в его функционировании, что привело к резкой реакции руководства России.

"Недавние удары по Керченскому мосту в очередной раз усугубили ситуацию для группировки войск противника на юге Украины и вызвали истерическую реакцию военно-политического руководства московии", — говорится в сообщении.

Также в разведке говорят, что попытка обезопасить длинный мост с помощью затопленных паромов говорит о спешке и возможном кризисе в решениях российского военного и политического руководства.

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Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, что военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "АТЕШ" ведет наблюдение за Крымским мостом. Агенты заметили грузовые корабли российских оккупантов, которые могут перевозить военную технику.

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