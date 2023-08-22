Окупанти затоплюють пороми, щоб захистити Керченський міст

Керченський міст. Фото: росЗМІ

Розвідувальне управління Міністерства оборони України повідомило про дії російської влади, яка намагається зміцнити безпеку Керченського мосту, що пов'язує Крим із Росією. Так, окупанти затоплюють пороми у прилеглому районі.

Про це повідомляє ГУР.

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Повідомляється, що російські сили планують затопити щонайменше шість суден поблизу мосту. Цей захід імовірно покликаний створити бар'єр, щоб запобігти можливим атакам морських безпілотників з боку України.

У ГУР нагадали, що Керченський міст є законною військовою метою для українських військ та відіграє ключову роль у логістиці російських збройних сил у регіоні. Останні атаки на міст викликали серйозні проблеми у його функціонуванні, що призвело до різкої реакції керівництва Росії.

"Нещодавні удари по Керченському мосту вкотре посилили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали істеричну реакцію військово-політичного керівництва московії", — йдеться у повідомленні.

Також у розвідці кажуть, що спроба убезпечити довгий міст за допомогою затоплених поромів говорить про поспіх і можливу кризу у рішеннях російського військового та політичного керівництва.

Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, що військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" веде спостереження за Кримським мостом. Агенти помітили вантажні кораблі російських окупантів, які можуть перевозити військову техніку.