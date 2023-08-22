Окупанти затоплюють пороми, щоб захистити Керченський міст
Розвідувальне управління Міністерства оборони України повідомило про дії російської влади, яка намагається зміцнити безпеку Керченського мосту, що пов'язує Крим із Росією. Так, окупанти затоплюють пороми у прилеглому районі.
Про це повідомляє ГУР.
Що відомо про затоплення поромів
Повідомляється, що російські сили планують затопити щонайменше шість суден поблизу мосту. Цей захід імовірно покликаний створити бар'єр, щоб запобігти можливим атакам морських безпілотників з боку України.
У ГУР нагадали, що Керченський міст є законною військовою метою для українських військ та відіграє ключову роль у логістиці російських збройних сил у регіоні. Останні атаки на міст викликали серйозні проблеми у його функціонуванні, що призвело до різкої реакції керівництва Росії.
"Нещодавні удари по Керченському мосту вкотре посилили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали істеричну реакцію військово-політичного керівництва московії", — йдеться у повідомленні.
Також у розвідці кажуть, що спроба убезпечити довгий міст за допомогою затоплених поромів говорить про поспіх і можливу кризу у рішеннях російського військового та політичного керівництва.
Нагадаємо, що військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" веде спостереження за Кримським мостом. Агенти помітили вантажні кораблі російських окупантів, які можуть перевозити військову техніку.