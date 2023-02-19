Оккупанты спускают воду из Каховского водохранилища: под угрозой 70% населения Украины
Оккупанты спускают воду с Каховской ГЭС. Они пытаются держать повышенным уровень воды ниже в Днепре
Об этом сообщил директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк в эфире телемарафона.
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По словам Яцюка, нарушение правил эксплуатации водохранилища представляет угрозу для 70% населения Украины.
"В Днепре есть 6 водохранилищ, которые связаны с правилами эксплуатации. Самые большие — это Каховское и Кременчугское. Под угрозу попадает 70% населения Украины", — сообщил Яцюк.
Директор Института водных проблем и мелиорации НААН подчеркнул, что следует понимать, каким способом можно минимизировать последствия сброса воды.
"Потому что здесь еще один контекст — международный. Потому что последствия спуска воды с Каховского водохранилища — они будут отрицательными для всего черноморского бассейна, для всех стран. Здесь и наши соседи могут пострадать, потому что токсины, которые появятся после того, как погибнет аквакультура в этом водохранилище — она уже начала погибать, мы видим — о том, что будут происходить процессы переноса загрязнения, они будут угрожать соседним странам", — добавил Яцюк.
Напомним, из-за умышленного спуска воды из Каховского водохранилища под серьезной угрозой окажется не только юг Украины, но и вообще страны всего Черноморского региона. Это может быть техногенная угроза европейского и мирового масштаба.