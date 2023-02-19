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Окупанти спускають воду з Каховського водосховища: під загрозою 70% населення України

19 лютого 2023 14:57
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти спускають воду з Каховського водосховища: під загрозою 70% населення України
Каховське водосховище
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Окупанти спускають воду з Каховської ГЕС. Вони намагаються тримати підвищеним рівень води нижче у Дніпрі.

Про це повідомив директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк в ефірі телемарафону

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Деталі

За словами Яцюка, порушення правил експлуатації водосховища становить загрозу для 70% населення України. 

"У Дніпрі є 6 водосховищ, які пов'язані правилами експлуатації. Найбільші — це Каховське та Кременчуцьке. Під загрозу потрапляє 70% населення України", — повідомив Яцюк.

Директор Інституту водних проблем і меліорації НААН наголосив, що варто розуміти, яким способом можна мінімізувати наслідки скидання води.

"Тому що тут ще один контекст — міжнародний. Тому що наслідки спуску води з Каховського водосховища — вони будуть негативними для всього чорноморського басейну, для всіх країн. Тут і наші сусіди можуть постраждати, тому що токсини, які з'являться після того, як загине аквакультура в цьому водосховищі — вона вже почала гинути, ми бачимо — про те, що будуть відбуватися процеси перенесення забруднення, вони будуть загрожувати сусіднім країнам", — додав Яцюк.

Нагадаємо, через навмисний спуск води із Каховського водосховища під серйозною загрозою опиниться не лише південь України, а й взагалі країни всього Чорноморського регіону. Це може бути техногенна загроза європейського та світового масштабу.

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