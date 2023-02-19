Окупанти спускають воду з Каховського водосховища: під загрозою 70% населення України
Окупанти спускають воду з Каховської ГЕС. Вони намагаються тримати підвищеним рівень води нижче у Дніпрі.
Про це повідомив директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк в ефірі телемарафону.
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За словами Яцюка, порушення правил експлуатації водосховища становить загрозу для 70% населення України.
"У Дніпрі є 6 водосховищ, які пов'язані правилами експлуатації. Найбільші — це Каховське та Кременчуцьке. Під загрозу потрапляє 70% населення України", — повідомив Яцюк.
Директор Інституту водних проблем і меліорації НААН наголосив, що варто розуміти, яким способом можна мінімізувати наслідки скидання води.
"Тому що тут ще один контекст — міжнародний. Тому що наслідки спуску води з Каховського водосховища — вони будуть негативними для всього чорноморського басейну, для всіх країн. Тут і наші сусіди можуть постраждати, тому що токсини, які з'являться після того, як загине аквакультура в цьому водосховищі — вона вже почала гинути, ми бачимо — про те, що будуть відбуватися процеси перенесення забруднення, вони будуть загрожувати сусіднім країнам", — додав Яцюк.
Нагадаємо, через навмисний спуск води із Каховського водосховища під серйозною загрозою опиниться не лише південь України, а й взагалі країни всього Чорноморського регіону. Це може бути техногенна загроза європейського та світового масштабу.