"Оборона — первый приоритет": Зеленский рассказал, каким будет второй день саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Завтра, 12 июля, пройдет второй день саммита НАТО в столице Литвы в Вильнюсе. В частности, в приоритете на встрече будут стоять вопросы обороны и военного обеспечения украинских военных.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

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Второй день саммита НАТО

"Наша оборона — первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты", — отмечает Зеленский.

Кроме того, у президента Украины завтра запланированы двусторонние встречи с некоторыми партнерами.

"Запланированные двусторонние встречи — с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами", — написал Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, завтра также пройдет первое инаугурационное заседание Совета Украина — НАТО.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

Известно, что в первый день саммита Зеленский выступил перед литовцами на главной площади Вильнюса.

Украинский лидер начал свое обращение к литовскому народу с поднятия флага, привезенного из Бахмута.