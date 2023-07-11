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"Оборона — перший пріоритет": Зеленський розповів, яким буде другий день саміту НАТО

11 липня 2023 21:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Оборона — перший пріоритет": Зеленський розповів, яким буде другий день саміту НАТО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Завтра, 12 липня, триватиме другий день саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі. Зокрема, у пріорітеті на зустрічі будуть стояти питання оборони та військового забезпечення українських військових. 

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

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"Наша оборона — перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів — більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", — зазначає Зеленський. 

Окрім цього, у президента України завтра заплановані двосторонні зустрічі з деякими партнерами. 

"Заплановані двосторонні зустрічі — з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами", — написав Зеленський. 

За словами Володимира Зеленського, завтра також пройде перше інавгураційне засідання Ради Україна — НАТО.

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Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини. 

Відомо, що у перший день саміту Зеленський виступив перед литовцями на головній площі Вільнюсу. 

Український лідер розпочав своє звернення до литовського народу з підняття прапору, який привезено з Бахмуту. 

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