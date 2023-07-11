"Оборона — перший пріоритет": Зеленський розповів, яким буде другий день саміту НАТО
Завтра, 12 липня, триватиме другий день саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі. Зокрема, у пріорітеті на зустрічі будуть стояти питання оборони та військового забезпечення українських військових.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Другий день саміту НАТО
"Наша оборона — перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів — більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", — зазначає Зеленський.
Окрім цього, у президента України завтра заплановані двосторонні зустрічі з деякими партнерами.
"Заплановані двосторонні зустрічі — з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами", — написав Зеленський.
За словами Володимира Зеленського, завтра також пройде перше інавгураційне засідання Ради Україна — НАТО.
Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.
Відомо, що у перший день саміту Зеленський виступив перед литовцями на головній площі Вільнюсу.
Український лідер розпочав своє звернення до литовського народу з підняття прапору, який привезено з Бахмуту.