"Оборона — перший пріоритет": Зеленський розповів, яким буде другий день саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Завтра, 12 липня, триватиме другий день саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі. Зокрема, у пріорітеті на зустрічі будуть стояти питання оборони та військового забезпечення українських військових.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

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Другий день саміту НАТО

"Наша оборона — перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів — більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", — зазначає Зеленський.

Окрім цього, у президента України завтра заплановані двосторонні зустрічі з деякими партнерами.

"Заплановані двосторонні зустрічі — з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами", — написав Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, завтра також пройде перше інавгураційне засідання Ради Україна — НАТО.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.

Відомо, що у перший день саміту Зеленський виступив перед литовцями на головній площі Вільнюсу.

Український лідер розпочав своє звернення до литовського народу з підняття прапору, який привезено з Бахмуту.