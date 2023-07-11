Зеленський привіз у Вільнюс бойовий прапор з Бахмуту
Сьогодні, 11 липня, розпочався саміт НАТО у Литві. Президент України Володимир Зеленський вже виступив на головній площі у Вільнюсі перед литовцями. Своє звернення він розпочав з підняття українського прапора, який привезений із Бахмуту.
Про це розповів сам Володимир Зеленьский.
Зеленський виступив в Литві
За словами українського лідера, битва у Бахмуті є однією з найбільш визначальних битв за свободу у Європі. Передусім, прапор, привезений з цього міста, означає те, що "литовцям більше не доведеться битися проти російських солдатів".
"Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор із Бахмута. Бахмут — це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і її саме так будуть згадувати наші діти й онуки. Цей наш бойовий прапор із Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битися проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані в будь-якому іншому місці вашої столиці вашої країни", — каже Зеленський.
І наголошує, що в Європі ніколи більше не буде жодної окупації.
"Литва завжди буде тільки вашою! Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортацій із країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде поділів Польщі й приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знову не буде танків у Празі та "зимових війн" проти свободи Фінляндії. Жодних окупацій у Європі більше не буде", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.