Уильям Бернс рассказал о планах Китая поставлять рф летальное оружие

Новый союзник кремля: в ЦРУ предполагают, что Китай готовится поставлять рф летальное оружие
Американская разведка считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.
Об этом в интервью CBS News рассказал директор ЦРУ Уильям Бернс.
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Пока президент США Джо Байден пытается сдержать официальный Пекин от такого решения. Однако власти Китая все еще думают, поставлять ли россии летальное оружие для войны в Украине.
"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с пояснениями по поводу последствий такого шага", — заявил Бернс.
Директор ЦРУ подчеркнул, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину, и последний "план мира" от Китая этому яркий пример.
"Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и отрезвел из-за увиденного", — сказал Бернс.
Напомним, вскоре самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Китай с официальным визитом. Аналитики считают, что политик едет договариваться с Си Цзиньпином об обходе санкций.