Вільям Бернс розповів про плани Китаю постачати рф летальну зброю

Новий союзник кремля: у ЦРУ припускають, що Китай готується постачати рф летальну зброю
Американська розвідка вважає, що Китай веде перемовини із росією щодо постачання летальної зброї. Наразі остаточного рішення немає, але такі дискусії ведуться.
Про це в інтерв’ю CBS News розповів директор ЦРУ Вільям Бернс.
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Наразі президент США Джо Байден намагається стримати офіційний Пекін від такого рішення. Однак влада Китаю все ще думає, чи постачати росії летальну зброю для війни в Україні.
"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте, і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку", — заявив Бернс.
Директор ЦРУ наголосив, що китайський очільник Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням в Україну, і останній "план миру" від Китаю цьому яскравий приклад.
"Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене", — сказав Бернс.
Нагадаємо, незабаром самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Китай з офіційним візитом. Аналітики вважають, що політик їде домовлятись з Сі Цзіньпіном про обхід санкцій.