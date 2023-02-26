Лукашенко їде до Сі Цзіньпіна, аби допомогти рф та Китаю в ухиленні санкцій, — ISW

В ISW дізнались, навіщо Лукашенко летить до Китаю і до чого тут росія
Самопроголошений президент Білорусі вже невдовзі відвідає Китай з офіційним візитом. Аналітики вважають, що політик їде домовлятись з Сі Цзіньпіном про обхід санкцій.
Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.
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В ISW зазначають, що Олександр Лукашенко планує зустрітися з Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти росії та Китаю в ухиленні від санкцій. Аналітики акцентують, що візит відбувається на тлі повідомлень про те, що Китай серйозно розглядає можливість відправлення росії летальної допомоги.
В Інституті вивчення війни зазначають, що офіційні особи москви та Пекіну вже розробили плани доставки безпілотників до росії за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій.
Відтак, Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що диктатор Олександр Лукашенко їде з офіційним візитом до Китаю, де у нього запланована зустріч із лідером країни — Сі Цзіньпіном.
Також, нещодавно ми писали, що кремль розробив план "лагідного" захоплення Білорусі до 2030 року.