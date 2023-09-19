Норвегия передаст Украине гусеничные грузовики, — министр

Гусеничный грузовик. Фото: соцсети

Норвегия намерена передать Украине пакет военной помощи. В него войдет примерно 50 гусеничных грузовиков модели NM199 (или M548).

Об этом сообщает Министерство обороны Норвегии.

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Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм подчеркнул важность таких машин для перевозок в местах, где дороги отсутствуют.

Грузовики с гусеничной ходовой частью обладают способностью двигаться по местности, куда колесная техника не может доехать. Они могут перевозить боеприпасы, пищу и воду для военных в условиях полевого лагеря.

Сейчас эти транспортные средства находятся на хранении в Норвегии и проходят техническое обслуживание перед отправкой в Украину.

Грамм также выразил свою поддержку Украине, подчеркнув, что страна продолжает нуждаться в помощи в связи с действиями российских войск. Норвегия, по его словам, готова помогать Украине на протяжении всего необходимого периода.

Напомним, что Дания усиливает военную поддержку Украине, предоставляя дополнительные 45 танков. О таких планах говорил глава оборонного ведомства Дании, Троэльс Лунд Поульсен, на совещании в Рамштайне, Германия.