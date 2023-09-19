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Норвегія передасть Україні гусеничні вантажівки, — міністр

19 вересня 2023 14:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Норвегія передасть Україні гусеничні вантажівки, — міністр
Гусенична вантажівка. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Норвегія має намір передати Україні пакет військової допомоги. До нього увійде приблизно 50 гусеничних вантажівок моделі NM199 (або M548).

Про це повідомляє Міністерство оборони Норвегії.

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Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам наголосив на важливості таких машин для перевезень у місцях, де дороги відсутні.

Вантажівки з гусеничною ходовою частиною мають здатність рухатися місцевістю, куди колісна техніка не може доїхати. Вони можуть перевозити боєприпаси, їжу та воду для військових за умов польового табору.

Наразі ці транспортні засоби знаходяться на зберіганні в Норвегії та проходять технічне обслуговування перед відправкою до України. 

Грам також висловив свою підтримку Україні, наголосивши, що країна продовжує потребувати допомоги у зв'язку з діями російських військ. Норвегія, за його словами, готова допомагати Україні протягом усього необхідного періоду.

Нагадаємо, що Данія посилює військову підтримку Україні, надаючи додаткові 45 танків. Про такі плани говорив голова оборонного відомства Данії Троельс Лунд Поульсен на нараді в Рамштайні, Німеччина.

 

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