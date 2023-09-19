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Дания передаст Украине 45 танков, — СМИ

19 сентября 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дания передаст Украине 45 танков, — СМИ
Военнослужащий сидит на танке. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Дания усиливает военную поддержку Украине, предоставляя дополнительные 45 танков. О таких планах говорил глава оборонного ведомства Дании, Троэльс Лунд Поульсен, на совещании в Рамштайне, Германия.

Информацию об этом передает nyheder.tv2.dk.

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В сообщении указывается, что пакет поддержки включает в себя 15 обновленных танков Т-72ЕА и 30 единиц Leopard 1. Эти танки являются частью вклада в размере 5,8 млрд датских крон, выделенных Украине ранее. Общая сумма помощи от Дании достигла 11,2 млрд крон.

Также сообщается, что основное преимущество танков Т-72ЕА заключается в их оперативной готовности к использованию украинскими войсками, в отличие от "Леопардов", требующих специфической подготовки.

По словам Поульсена, украинская армия уже знакома с таким типом боевых машин, что обеспечивает их быструю интеграцию. До этого, совместно с Германией и Нидерландами, Дания отправила Украине 100 танков Leopard 1. Первая партия этой техники была отправлена в июле, и несколько единиц уже доставлены на место.

Напомним, что первая партия танков Abrams, обещанная Соединенными Штатами Америки, совсем скоро прибудет в Украину. Ожидается, что их будет больше десяти.

Также мы сообщали, что Канада выделит новую военную помощь Украине. В частности, пожертвует средства на покупку высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны.

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