Норвегия предоставит Украине около 17 млн евро: на что пойдут деньги

Разминирование территории Украины. Фото: Олег Синегубов

Норвегия предоставит Украине около 17 млн. евро на разминирование территорий, где велись боевые действия. Это поможет избежать большого количества жертв, в том числе среди детей.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Норвегии.

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Норвегия предоставит дополнительные средства

Правительство Норвегии решило предоставить дополнительные 200 млн крон (примерно 17,4 млн евро) на гуманитарное разминирование. Отмечают, что с этой суммой вклад Норвегии в этом вопросе растет более чем вдвое: с февраля 2022 года Норвегия предоставила на разминирование 164 млн крон.

Средства будут предоставляться через профильные организации, занимающиеся разминированием, как Norwegian People's Aid, HALO Trust и систему ООН в рамках норвежской программы поддержки Украины Nansen.

"Расчистка от мин спасает жизнь и защищает гражданских, в том числе детей. Это также необходимое условие для того, чтобы возможно было оказывать другую помощь и восстанавливать инфраструктуру", — отметила министерша иностранных дел Анникен Уитфельд.

В коммюнике напомнили также, что в результате войны минами и неразорванными снарядами засорены большие площади сельскохозяйственных земель, поэтому опосредованно разминирование является вкладом и в продовольственную безопасность.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве иностранных дел Норвегии заявили, что присоединились к 11-му пакету санкций ЕС против России, который блок ввел в июне. Тем самым скандинавское королевство поддержало все пакеты санкций ЕС.

Напомним, что Норвегия выделила 92 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь стране пережить еще одну зиму войны. Средства будут направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам.