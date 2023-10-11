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Норвегія надасть Україні близько 17 млн євро: на що підуть кошти

11 жовтня 2023 17:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Норвегія надасть Україні близько 17 млн євро: на що підуть кошти
Розмінування території України. Фото: Олег Синєгубов
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Норвегія надасть Україні близько 17 млн євро на розмінування територій, де велися бойові дії. Це допоможе уникнути значної кількості жертв, зокрема серед дітей. 

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Норвегії

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Норвегія надасть додаткові кошти 

Уряд Норвегії вирішив надати додаткові 200 млн крон (приблизно 17,4 млн євро) на гуманітарне розмінування. Зазначають, що з цією сумою внесок Норвегії у цьому питанні зростає більш ніж удвічі: перед цим з лютого 2022 року Норвегія надала на розмінування 164 млн крон.

Кошти будуть надаватися через профільні організації, що займаються розмінуванням, як Norwegian People’s Aid, the HALO Trust та систему ООН у рамках норвезької програми підтримки України Nansen.

"Розчищення від мін рятує життя і захищає цивільних, зокрема дітей. Це також необхідна умова для того, щоб можливо було надавати іншу допомогу та відновлювати інфраструктуру", — зазначила міністерка закордонних справ Аннікен Вітфельд.

У комюніке нагадали також, що внаслідок війни мінами й нерозірваними снарядами засмічено великі площі сільськогосподарських земель, тож опосередковано розмінування є внеском і в продовольчу безпеку.

Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві закордонних справ Норвегії заявили, що приєднались до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який блок запровадив у червні. Тим самим скандинавське королівство підтримало всі пакети санкцій ЄС.

Нагадуємо, що Норвегія виділила 92 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні, щоб допомогти країні пережити ще одну зиму війни. Кошти будуть спрямовані для надання допомоги найбільш вразливим верствам населення, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам.

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