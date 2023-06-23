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Немецкий производитель оружия предоставит Украине 20 БМП

23 июня 2023 13:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Немецкий производитель оружия предоставит Украине 20 БМП
Немецкая боевая машина Marder. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины ожидают получить дополнительные 20 боевых машин пехоты Marder от немецкого производителя Rheinmetall в этом летнем сезоне. Эта информация была подтверждена компанией в Дюссельдорфе в пятницу.

Об этом сообщает Welt.

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В сообщении говорится, что предстоящая поставка, которая была изначально объявлена в начале июня, финансируется немецким правительством и включает в себя боевые машины, хранящиеся на складах Bundeswehr. В итоге Украина получит 60 боевых машин Marder: 40 от Rheinmetall и 20 с военных складов Германии.

Кроме того, Rheinmetall ведет работу над еще 60 боевыми машинами Marder на своих производственных площадках в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) и Касселе (Гессен). В компании указали, что до 10 единиц из этой партии могут быть готовы каждый месяц.

В связи с этим отмечается, что Греция также ожидает получить 40 боевых машин Marder от Rheinmetall в этом летнем периоде. Это связано с процессом "кругового обмена", в рамках которого страны НАТО передают Украине другую военную технику, произведенную в советский период.

Напомним, что Европейские страны продолжают помогать восстанавливать Украину. Следовательно, Франция и Германия окажут очередную финпомощь в общем размере почти 450 млн евро.

Также мы писали, что немецкое правительство передало Украине следующую военную помощь. В этот комплект включены тягачи для боевых машин и артиллерийские снаряды.

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