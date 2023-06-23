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Німецький виробник зброї надасть Україні 20 БМП

23 червня 2023 13:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німецький виробник зброї надасть Україні 20 БМП
Німецька бойова машина Marder. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України очікують отримати додаткові 20 бойових машин піхоти Marder від німецького виробника Rheinmetall цього літнього сезону. Ця інформація була підтверджена компанією у Дюссельдорфі у п'ятницю.

Про це повідомляє Welt.

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У повідомленні йдеться, що майбутнє постачання, яке було спочатку оголошено на початку червня, фінансується німецьким урядом і включає бойові машини, що зберігаються на складах Bundeswehr. У результаті Україна отримає 60 бойових машин Marder: 40 від Rheinmetall і 20 з військових складів Німеччини.

Крім того, Rheinmetall веде роботу над ще 60 бойовими машинами Marder на своїх виробничих майданчиках в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) та Касселі (Гессен). У компанії вказали, що до 10 одиниць із цієї партії можуть бути готові щомісяця.

У зв'язку з цим зазначається, що Греція також очікує отримати 40 бойових машин Marder від Rheinmetall у цьому літньому періоді. Це пов'язано з процесом "кругового обміну", в рамках якого країни НАТО передають Україні іншу військову техніку, зроблену за радянських часів.

Нагадаємо, що Європейські країни продовжують допомагати відновлювати Україну. Отже, Франція та Німеччина нададуть чергову фіндопомогу у загальному розмірі майже 450 млн євро.

Також ми писали, що німецький уряд передало Україні наступну військову допомогу. У цей комплект включені тягачі для бойових машин та артилерійські снаряди.

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