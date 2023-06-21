Ракеты для ЗРК Patriot: Германия передала Украине новую военную помощь

ЗРК Patriot делает выстрел. Фото: росСМИ

Немецкое правительство передало Украине следующую военную помощь. В этот комплект включены тягачи для боевых машин и артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Читайте также:

Что войдет в пакет военной помощи

Немцы обеспечили Украине следующую помощь:

Два танковых тягача типа MAN HX81 и соответствующие трейлеры;

Тысяча 155-мм артиллерийских снарядов;

Шесть автомобилей для надзора за границей;

155-мм высокоточные управляемые снаряды Vulcano, но количество не было указано.

Помимо этого, Берлин планирует предоставить Украине ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, однако их количество не было раскрыто.

Сотрудничество Украины и Германии

У Германии и Украины длительная история военного сотрудничества. Германия активно помогает Украине в ее противостоянии с Россией. Среди помощи, которую Германия уже предоставила Украине, современные танки Leopard 2A6, различная бронетехника, а также зенитно-ракетные комплексы и пушки.

Напомним, что Португалия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него входят бронетранспортеры, гаубицы и боеприпасы.

Кроме того, США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Америка будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.