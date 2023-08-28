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Германия попросила Грецию передать Украине сотню танков Leopard 1, – СМИ

28 августа 2023 17:56
- Мария Кучеренко
Украина может получить 100 греческих танков Leopard 1, – СМИ
Leopard 1A5 Фото: Gabriel Orosco
- Мария Кучеренко

Германия предложила Греции передать свои танки Leopard 1A5 украинской армии. В обмен на них Афины получат модернизированную бронетехнику.

Об этом сообщает греческое издание Flight.

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У Греции есть устаревшие танки Leopard 1A5, которые долго не модернизировались. Если она согласится с предложением Германии, то может получить модернизированную технику из запасов Италии. Передача будет проходить по принципу "один к одному".

Германия обязуется взять на себя расходы по капитальному ремонту танков. На них могут установить современные тепловизоры, которые есть на Leopard 2, и обеспечить дополнительную броню. Эти работы хотят проводить на греческих предприятиях или в любом другом месте по выбору правительства Греции.

Со своей стороны немецкое правительство требует, чтобы все греческие танки были полностью исправны, ведь они более 30 лет не модернизировались.

Обмен танков может произойти по принципу трехстороннего соглашения, благодаря которому Украина получила греческие БМП-1, а Греции передали немецкие Marder 1.

Напомним, 8 августа стало известно о соглашении между Бельгией и неуточненной страной о продаже 50 танков Leopard 1, предназначенных для последующей передачи в Украину. По данным СМИ, секретным заказчиком выступила немецкая фирма Rheinmetall.

 

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