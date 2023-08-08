ЗМІ дізналися таємного покупця 50 танків Leopard 1 для України

Танки для України. Фото: росЗМІ

У вівторок, 8 серпня, стало відомо про угоду між Бельгією та неуточненою країною щодо продажу 50 танків Leopard 1, призначених для подальшої передачі в Україну. За даними ЗМІ, таємним замовником виступила німецька фірма Rheinmetall.

Про це пише видання Handelsblatt.

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Танки для України

Повідомляється, що до транспортування в Україну цю військову техніку планується відремонтувати на виробничих об'єктах Rheinmetall, розташованих у Дюссельдорфі. Угода була оформлена з бельгійським виробником OIP Land Systems.

Варто зазначити, що у травні, тимчасово виконуючий обов'язки глави оборонного відомства Данії, Троельс Лунд Поульсен, представив плани щодо постачання Україні 80 танків Leopard 1 у співпраці з Німеччиною.

Танки цього типу обладнані 105-мм гарматою артилерії й супроводжуючим кулеметом MG3 калібру 7,62 мм. До 1980-х років Leopard 1 визнавався головним танком в арсеналі Німеччини. Зазначимо, що модифікація Leopard 1A5 — це остання версія цієї серії.

Особливістю цієї моделі є комп'ютерна система керування стрільбою від Krupp-Atlas Electronik EMES 18, поєднана з тепловізійним приладом від Carl Zeiss, адаптованою із системи новітнього Leopard 2.

Нагадаємо, що глава відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що Вашингтон офіційно погодив відправку танків Abrams до України. Так, за його словами, техніка має прибути на початку осені.