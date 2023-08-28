Україна може отримати 100 грецьких танків Leopard 1, – ЗМІ

Leopard 1A5 Фото: Gabriel Orosco

Німеччина запропонувала Греції передати свої танки Leopard 1A5 українській армії. В обмін на них Афіни отримають модернізовану бронетехніку.

Про це повідомляє грецьке видання Flight.

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Греція має застарілі танки Leopard 1A5, які довгий час не модернізувалися. Якщо вона погодиться на пропозицію Німеччини, то може отримати модернізовану техніку із запасів Італії. Передача проводитиметься за принципом "один до одного".

Німеччина зобов'язується взяти на себе витрати щодо капітального ремонту танків. Поміж іншого на них можуть встановити сучасні тепловізори, які є на Leopard 2, та забезпечити додаткову броню. Ці роботи хочуть проводити на грецьких підприємствах або в будь-якому іншому місці за вибором уряду Греції.

Зі свого боку німецький уряд вимагає, що всі грецькі танки мають бути повністю справними, адже їх не менше 30 років не модернізували.

Обмін танків може відбутися за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо про угоду між Бельгією та неуточненою країною щодо продажу 50 танків Leopard 1, призначених для подальшої передачі в Україну. За даними ЗМІ, таємним замовником виступила німецька фірма Rheinmetall.